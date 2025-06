Thiago Almada lors d’OL – Angers. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sans grande surprise, l'Olympique lyonnais ne fait pas partie des équipes les plus athlétiques lors de cet exercice 2024-2025 de Ligue 1.

Durant cette saison, l'OL a parfois laissé entrevoir de belles promesses dans le jeu. On pense en particulier à cette dynamique encourageante entre le 9 février et le 16 mars 2025, marquée par cinq victoires en six journées de Ligue 1. Seule ombre au tableau durant cette séquence : une courte défaite face au Paris Saint-Germain (3-2). À noter également un précieux succès 2-0 sur la pelouse de Nice, le 9 mars, qui avait ravivé l’espoir d’une qualification pour la Ligue des champions.

Malheureusement, par la suite, l’Olympique lyonnais n’a pas su maintenir le cap. Cette inconstance récurrente lui a été fatale dans la course au top 4, avec quatre revers concédés lors des huit dernières journées de championnat. Heureusement pour les Lyonnais, la victoire surprise de Le Havre à Strasbourg (3-2) lors de la 34e journée, a permis à l’OL d’accrocher in extremis une place en Ligue Europa pour la saison prochaine.

Le jeu avec et sans ballon de l'OL manque d'intensité

S’il est essentiel de maîtriser la possession pour imposer sa domination dans un match, l’intensité déployée dans les courses, avec ou sans ballon, reste tout aussi importante. Elle permet non seulement de mettre la pression à l’adversaire lorsqu’il est en possession de la balle, mais aussi de créer du mouvement, de désorganiser les lignes et de libérer des espaces lorsqu’on attaque. Et, force est de constater que l'OL a cruellement manqué d'énergie ou d'envie dans la répétition des efforts consentis au cours des matchs de Ligue 1 cette saison.

En effet, la Ligue 1 a publié le classement des équipes avec la plus grande distance parcourue en moyenne par match. Le club rhodanien ne figure qu'à la 11e place avec 110,02 kilomètres réalisés. En parallèle, il est vrai que l'OL a détenu une possession de balle élevée, avec une moyenne de 56,4 %. Seulement voilà, cela n'empêche pas pour autant de garder une allure soutenue dans les courses, afin d'imposer un rythme effréné à l'équipe adverse.

Le Paris Saint-Germain, qui a présenté une moyenne de 68 % de possession, a dans le même temps réussi à imposer un tempo haletant dans ses performances athlétiques. Le club de la capitale est 3e de ce classement avec 111,99 kilomètres engrangés en moyenne à chaque rencontre. Idem pour le LOSC. 57,6 % de possession et pourtant une première place dans ce classement (113,57 kilomètres). L'OL n'est pas suffisamment impactant d'un point de vue athlétique.

Les trois autres indicateurs abondent en ce sens et confirment le constat global. Distance parcourue à haute intensité en moyenne par match : 9e place pour l'OL avec 6 595 mètres, derrière Nice, Paris, Monaco, Rennes, Lille, Lens etc. Distance parcourue au sprint en moyenne par match : 9e position également avec 2 226 mètres quand Monaco en fait 2 507. Nombre de sprints en moyenne par match : 10e avec 132 sprints pendant que Nice en réalise 149.