Vikash Dhorasoo (ex-OL) débarque au Paris 13 Atlético

Ancien joueur de l'OL, Vikash Dhorasoo pose ses valises en tant qu'entraîneur adjoint au Paris 13 Atlético, pensionnaire de National.

Passé par l'OL entre 1998 et 2004 (224 matchs, 13 buts), Vikash Dhorasoo reste un nom bien connu des supporters lyonnais. L'international français (18 sélections) détient un beau palmarès avec le club rhodanien. Double champion de France en 2003 et 2004, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 et gagnant du Trophée des Champions en 2002 et 2003.

Connu également pour ses interventions dans L'Équipe du soir sur la Chaîne L'Equipe ou ses analyses sur Canal+ Afrique, il va maintenant connaître sa premier expérience en tant que coach adjoint d'un club professionnel. Une nouvelle aventure qui débute pour l'ancien milieu offensif de l'Olympique lyonnais.

Dans le staff de Maxence Flachez

Le Paris 13 Atlético, 14e de National lors du dernier exercice, a annoncé officiellement la signature de Vikash Dhorasoo. Il occupera ainsi le poste d'entraîneur adjoint du staff dirigé par... Maxence Flachez, formé à l'OL (1992-1995, 55 matchs).

"Vikash Dhorasoo arrive comme entraîneur adjoint ! Le Paris 13 Atletico est heureux de vous annoncer l’arrivée de Vikash Dhorasoo comme entraîneur adjoint dans le staff de Maxence Flachez. International français à 18 reprises, il a évolué durant sa carrière dans de grands clubs comme Le Havre, Lyon, Bordeaux, le PSG et l’AC Milan", peut-on lire sur le Facebook du club parisien.

D'après les informations du Parisien, c'est Vikash Dhorasoo en personne qui aurait contacté les dirigeants du club afin de trouver un accord. En 2024-2025, il était en charge des U16 et des U17 du Blanc-Mesnil et tout proche d'avoir son DES (Diplôme d'État Supérieur).