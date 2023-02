Avant d'affronter l'OL, Lens aura un jour de récupération en moins

Maxence Caqueret et Facundo Medina lors du match Lens – OL en octobre 2022 (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Dimanche, l'OL recevra Lens en Ligue 1. Ayant joué le mercredi, les Lyonnais bénéficieront d'un jour de repos en plus par rapport aux Lensois.

Au vu de la demande d'énergie que cela demande d'affronter Lens, l'OL ne s'en plaindra pas. Dimanche, les deux formations s'affronteront pour la 23e journée de Ligue 1. Mais avant de se rencontrer, les deux futurs adversaires étaient engagés en 8es de finale de la Coupe de France cette semaine.

Si l'Olympique lyonnais a passé l'obstacle lillois mercredi (2-2, 4-2 tab), les Sang et Or, eux, doivent encore défier Lorient à l'extérieur ce jeudi (21 heures).

"On n'a pas le choix d'être prêts physiquement", Blanc

Cela veut donc dire que Laurent Blanc et sa troupe auront plus de 24 heures de récupération en plus par rapport aux Lensois. Et lorsqu'on sait que défier les Nordistes demande d'être à 100% physiquement, cet avantage ne sera pas de trop pour les Rhodaniens.

Malgré tout, le Cévenol sait que ce ne sera pas évident dimanche, même avec la bonne passe actuelle. "On n'a pas le choix d'être prêts physiquement. Dans tous les cas, il faudra jouer ce week-end. Vous connaissez notre effectif. Certains vont répéter les matchs, d'autres rentreront en cours de jeu et des jeunes seront peut-être sur le banc, a prévenu l'entraîneur français. Ce n'est pas toujours simple. Mais Lens aussi va dépenser de l'énergie."