Le quart de finale du Mondial, samedi à 9h, contre l'Australie fait "partie des matches les plus importants de l'histoire" de l'équipe de France féminine, selon l'attaquante de l'OL Eugénie Le Sommer.

Quel est votre regard sur ce quart de finale contre l'Australie ?

Eugénie Le Sommer : On a des objectifs élevés, on veut aller dans ce dernier carré. Cela fait longtemps qu'on fait partie des meilleures équipes du monde, et qu'on n'a toujours rien gagné, toujours pas de médaille. On veut aussi marquer cette histoire du foot féminin, on veut que ce soit à la hauteur de nos ambitions, qu'on ramène quelque chose à notre pays, on veut faire de grandes choses (...). On n'est pas dans la même cas que l'Australie, on a déjà été dans le dernier carré. Mais c'est sûr que cela fait partie des matches les plus importants de l'histoire. Par rapport au futur, on est à un tournant et ce match est très important pour nous".

Vous enchaînez les bonnes prestations...

Mes ambitions ont changé à partir du moment de la liste. Même si j'ai dit que c'était presque inespéré, je sais ce que j'avais à faire, je connaissais les enjeux, les objectifs. C'était clair dans ma tête. Je suis contente de ce que je fais, mais ce n'est pas fini. J'espère faire encore de grandes choses avec cette équipe.

Un mot sur Sam Kerr ?

C'est une grande joueuse qui marque beaucoup de buts, fait des différences. Je n'ai jamais eu tendance à me focaliser sur une joueuse, elles ont aussi d'autres forces. Mais bien sûr qu'elle fait partie des meilleures.