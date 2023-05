Cherki, une 100e avec l'OL à pondérer

Vendredi soir, Rayan Cherki a disputé son 100e match avec le maillot de l’OL. Une barre symbolique à seulement 19 ans, mais qui doit aussi être pondérée avec des entrées en jeu réduites depuis ses débuts en professionnels.

Les statistiques. On peut leur faire dire tout et n’importe quoi. Elles peuvent être la représentation d’une observation visuelle ou son contraire. Dans un football où la data est de plus en plus mise en avant et sur laquelle John Textor souhaite en partie s’appuyer, l’art d’utiliser les données et les chiffres est un vrai exercice et doit être utilisé avec des pincettes. Vendredi soir, l’OL n’a pas manqué de célébrer la 100e de Rayan Cherki sous le maillot de son club formateur.

Une tunique spéciale lui a été remise à l’issue de la victoire (3-1) contre Monaco qu’il a d’abord traversé difficilement avant d’illuminer le Parc OL. À seulement 19 ans, il est le 151e joueur à avoir le plus porté le maillot lyonnais depuis la création du club d’après le site OL Passé et Présent. Une statistique dont de nombreux joueurs aimeraient se targuer avant d’avoir passé la vingtaine.

2 145 jouées cette saison sur les 4 275 depuis ses débuts

Cependant, dans les faits, la réalité est tout autre pour Rayan Cherki. Il restera un exemple de précocité à l’OL avec des débuts à seulement 16 ans, mais l’ascension vers le haut niveau est un chemin tortueux et long. Avec 19 titularisations cette saison en Ligue 1, le joueur offensif a explosé de très loin ses apparitions dans le onze de départ depuis ses premiers pas en pros. Son précédent record datait de la saison 2020-2021 (5). Surtout, sur ses 100 matchs disputés depuis quatre ans, Cherki n’enchaîne que depuis quelques mois.

Si l’on se réfère au nombre de minutes jouées depuis 2019, il en a passées 4 275 sur le pré, soit seulement un peu plus de 47 matchs dans son intégralité. Pour mettre en lumière, cette barre certes symbolique des 100 matchs, mais peu représentative de l’impact de Cherki, plus de la moitié de ces minutes jouées l’ont été cette saison (2 145). Enfin l'année de l’éclosion ?