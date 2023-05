Dimanche lors de Valence - Real Madrid, Vinicius Jr a été la cible d'insultes racistes de la part des supporters adverses. Dejan Lovren appelle le monde du football à enfin réagir.

Ce sont des images qui n’ont pas leur place dans un stade de football ni même dans la société. Dimanche soir, Vinicius Jr a de nouveau été la cible d’insultes racistes lors du déplacement du Real Madrid à Valence. Le Brésilien assure avoir été traité de "singe" par l’un des spectateurs présents dans les travées de Mestalla. Dans une rencontre chaude, le joueur madrilène s’est retrouvé à être expulsé après une altercation avec un joueur adverse, mais ce sont bien les "Mono, mono (singe en espagnol)" qui font les gros titres ce lundi. Ce n’est pas la première fois que Vinicius Jr se retrouve à être l’un des victimes de racisme sur un terrain de foot. "Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent, a écrit le Brésilien sur ses réseaux sociaux. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes."

"Les hastags #stopracism sont une perte de temps"

Cette nouvelle attaque n’a pas laissé insensible dans le monde du football. Kylian Mbappé a apporté son soutien à Vinicius Jr tandis que Dejan Lovren en a profité pour taper du poing sur la table. Le défenseur de l’OL appelle le monde du football à réagir et à arrêter de faire l’autruche avec les campagnes #StopRacism par exemple. "Comment mettre fin au racisme ? Je l'ai déjà dit et je le répète. Quiconque, dans les stades ou sur les plateformes de médias sociaux, etc., dit et soutient les abus racistes devrait être immédiatement sanctionné par de lourdes amendes financières et se voir interdire l'accès à tout événement sportif à l’avenir", avant de poursuivre. "Aujourd'hui, dans certaines villes, il y a des caméras à chaque coin de rue et ils nous surveillent comme BIG Brother. Système de reconnaissance faciale. Ils savent tout de nous. Alors ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas le faire dans un stade encerclé où tout le monde est assis pendant 90 minutes sans trop bouger…"

Ce n'est pas la sortie de Javier Tebas, patron de la Ligue espagnole, qui n'a en rien pris la défense de Vinicius qui fera bouger les choses en Espagne.