D1 : Montpellier accueille l'OL avec des ambitions

Yannick Chandioux et Charlotte Bilbaut (crédit photo : Montpellier HSC)

3e de D1, Montpellier s'apprête à recevoir l'OL vendredi pour la 3e journée de D1. Le club montpelliérain aura des ambitions pour ce choc.

Avec deux succès en deux matchs de D1, Montpellier a lancé idéalement sa saison. Après Dijon (3-0) et Reims (1-3), le MHSC accueille l'Olympique lyonnais vendredi (21h) dans le cadre de la 3e journée de championnat. Et à écouter l'entraîneur héraultais, Yannick Chandioux, son équipe ne se présentera pas en victime expiatoire contre les champions de France.

"Lyon, c'est du très, très costaud"

Le technicien veut s'appuyer sur les récentes bonnes performances de ses joueuses pour tenter de faire tomber les Fenottes. "On l'aborde avec de la confiance et une grosse envie de les embêter avec les arguments qu'on a proposés jusqu'à maintenant. Nous voulons les bousculer et créer un exploit car prendre des points contre cet adversaire, c'est un exploit, a affirmé Chandioux. Lyon, c'est du très, très costaud. A chaque poste, il y a des grandes joueuses, même lorsqu'on prend le groupe qui vient de jouer face à Soyaux (2-1) en comptant les blessées."

L'internationale française Charlotte Bilbault attend elle aussi avec impatience ce choc. "Le club est ambitieux, on a cœur de faire quelque chose demain (vendredi) et on a hâte de disputer ce match", a clamé la milieu de terrain face à la presse.