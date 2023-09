Fabio Grosso va devenir le 33ᵉ entraîneur de l'OL à Brest

Officiellement nommé comme nouveau coach de l'OL depuis lundi, Fabio Grosso va devenir le 33ᵉ technicien à s'asseoir sur le banc rhodanien contre Brest.

Et un de plus. Appelé pour remplacer Laurent Blanc à la tête du staff technique, Fabio Grosso retrouve l'OL. Il est ainsi le 33ᵉ homme (intérimaires compris) à endosser la casquette de technicien du club rhodanien. Après avoir signé un contrat portant jusqu'en juin 2024 (plus une année en option), l'Italien va devoir redresser la barre après un début de saison plus que délicat de la part des Gones. Avant sa venue, c'est le trio Vulliez-Bréchet-Anderson qui avait assuré la préparation du précédent match face au Havre le week-end dernier (0-0). Ces derniers ont désormais passé le flambeau à l'ex-défenseur passé par le club de 2007 à 2009.

De faibles moyennes pour ses prédécesseurs

Si les expériences de Peter Bosz (mai 2021-octobre 2022) et Laurent Blanc (octobre 2022-septembre 2023) n'ont pas été un grand succès avec seulement 44% de victoires pour les deux hommes, d'autres ont fait mieux par le passé. Comme Rudi Garcia (octobre 2019-mai 2021) avec 54,4% ou encore Bruno Génésio (janvier 2016-mai 2019). Mais la référence reste Gérard Houllier. En poste de mai 2005 à mai 2007, le regretté entraîneur avait remporté 64,5% des matchs qu'il a coachés à Lyon. Alors que l'OL ne compte que deux unités après cinq matches de Ligue 1 (2 nuls et 3 défaites), on n'en demandera pas autant à Grosso. Juste trois points afin d'ouvrir le compteur victoire ce week-end face à Brest.