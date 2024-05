Gomis revient sur le blues de Gourcuff à l’OL

Recruté à prix d’or par l’OL en 2010, Yoann Gourcuff n’a jamais réussi à donner la pleine mesure de son talent. Son ancien coéquipier, Bafétimbi Gomis, est revenu sur ce long calvaire entre Rhône et Saône.

Cela n’était jamais arrivé et ce n’est plus arrivé depuis. En 2010, Jean-Michel Aulas, tout fier de son coup, présentait en grande pompe l’arrivée de Yoann Gourcuff à l’OL. Pour attirer le meilleur joueur de la Ligue 1 en 2009, le club lyonnais n’avait pas hésité à mettre le paquet, que ce soit financièrement ou dans la stratégie marketing. Seulement, des deux côtés, ce fut un échec retentissant.

Plutôt habitué à l’ombre, Gourcuff n’a jamais pu donner la pleine mesure de son talent à cause de pépins à répétition et d’une exposition médiatique qu’il n’avait pas demandée. "Beaucoup de choses lui sont tombées dessus, a regretté Bafétimbi Gomis, son ancien coéquipier à Lyon, dans l’émission de Zack Nani. Il n'a pas su prendre la parole dans les médias pour en parler. On a dit beaucoup de choses sur sa vie privée, qui étaient fausses. On lui prêtait pas mal de choses extrasportives, parce que c'était le 'beau garçon' célibataire. Alors que lui, il ne demandait rien, il n’y avait pas plus humble."

"Il souffrait de la solitude"

Ayant la pression de son transfert ainsi que l’étiquette de "nouveau Zidane" sur les épaules, Yoann Gourcuff est entré dans une spirale infernale dont il n’a jamais réussi à se défaire. Pourtant, à chaque fois qu’il a été en condition pour jouer, la magie Gourcuff a souvent opéré à l’OL. Mais par intermittence, malheureusement. Bafé Gomis a vécu de près ce renfermement et avoue avoir "eu de la peine parce qu’il souffrait. Parfois il était tout seul, parce qu’il n’avait pas de copine, ses amis étaient en Bretagne. Jimmy Briand l’invitait chez lui, on allait boire un verre avec lui. Il en souffrait."

Après cinq saisons entre Rhône et Saône, Gourcuff a quitté l’OL avec un destin gâché et une mayonnaise qui n’a jamais pris. "C'est dommage, parce que quel joueur c'était. Il était doué, mais pour un collectif, a noté l’ancien attaquant lyonnais. Il savait faire jouer les autres, temps forts, temps faibles. Un régal de l'avoir derrière soi." Dommage que le club lyonnais n’ait pas pu plus profiter de cette qualité…