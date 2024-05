eLigue 1 : l’OL s’incline en finale contre Lorient

Lucas Lekhal (Leks) et Dylan Gozuacik (Ketur Dylo) représentants de l’OL (@eLigue1UberEats)

Au terme d’un septième match décisif, l’OL s’est incliné face au FC Lorient en finale du tournoi eLigue 1 organisé cette saison. Lucas Lekhal (Leks) finit malgré tout MVP de ce tournoi.

Il restait encore une marche à franchir, mais elle a été trop haute d’un petit rien. Lundi, l’équipe eSport de l’OL disputait la finale du tournoi eLigue 1 et a été à un duel de remporter le titre. Finalement, pour la 4e année consécutive, le FC Lorient a remporté la distinction à la suite d’une bataille qui s’est réglée au meilleur des sept matchs. Après avoir éliminé Clermont en demi-finale, Lucas Lekhal (Leks) et Dylan Gozuacik (Ketur Dylo) ont tenu la dragée haute aux Lorientais, mais ont finalement dû s’incliner 4-3.

Leks, MVP de la saison

Ayant fini en tête de la saison régulière de cette nouvelle édition de la eLigue 1, l’OL avait des ambitions de victoire finale, mais a raté le coche d’un rien. Afin de faire passer la pilule peut-être plus facilement, Leks pourra se satisfaire d’avoir été élu meilleur joueur de cette campagne 2023-2024 ainsi que l’auteur du plus beau but de cette saison. Une maigre consolation alors que le titre avec Dylo était recherché. À charge de revanche la saison prochaine.