John Textor et Jean-Michel Aulas au moment de la passation de pouvoir à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec l’arrivée de plusieurs acteurs comme Eagle Football à l'OL, BlueCo ou encore City Group, le football français est touché par le phénomène de multipropriété. L’Association Nationale des supporters veut lutter contre, en s’inspirant notamment de l’Allemagne.

Après des débuts compliqués à la tête de l’OL, John Textor a plutôt réussi à inverser la tendance dans sa relation avec les supporters lyonnais, mais aussi les instances françaises. Dans quelques semaines, le propriétaire américain repassera devant la DNCG et il reste à espérer que le plan présenté correspondra bien aux attentes du gendarme financier du football français. Durant l’hiver, un pas positif avait déjà été fait en ce sens, mais il faut désormais confirmer sur la durée.

En cherchant à vendre l’Arena, une participation de l’OL féminin à Michele Kang et la franchise de l’OL Reign, John Textor a forcément créé quelques tensions, que ce soit dans l’environnement lyonnais ou à l’échelle nationale. Après presque deux décennies sous Jean-Michel Aulas, la gouvernance aux mains d’Eagle Football a de quoi inquiéter. Et le club lyonnais n’est pas le seul dans ce cas. Ces derniers mois, nombreux sont les clubs français à être passés sous un pavillon étranger et la plupart du temps dans une multipropriété.

Perte d'identité, vache à lait...

Cette nouvelle mode n’est clairement pas du goût de l’Association Nationale des supporters qui l’a revendiquée dans un communiqué. En prenant les exemples notamment de Nancy et Sochaux ou encore de Troyes, l’ANS peste contre ce modèle avec un club phare et des clubs satellites, pilés ou utilisés pour la bonne santé du grand frère. L’OL n’est pas plus pointé du doigt que cela, mais on a pu voir que les passerelles entre le Rhône, la Belgique (Molenbeek) ou le Brésil (Botafogo) pouvaient créer quelques tensions au sein même des clubs.

Avec la multipropriété, l’Association Nationale des supporters craint pour la perte d’identité au niveau de la formation, spécialement, tout comme la volonté du profit à outrance avant de se séparer une fois le lait tiré jusqu’à la dernière goutte. En ce sens, elle souhaiterait que la France s’inspire de l’Allemagne et de sa loi autour de l’actionnariat afin de limiter les effets néfastes de la multipropriété sur le foot français.