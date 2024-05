OL - TKYDG : abonnez-vous à notre chaîne YouTube

Chaque lundi, vous avez rendez-vous avec "Tant qu'il y aura des Gones", votre émission sur l'actualité de l'OL. TKYDG est visible sur YouTube, où vous pouvez vous abonner à notre chaîne.

Après la venue de Jennifer Ivol (dirigeante de l’AS Monchat) lundi 29 avril, c’est un numéro exceptionnel qui se prépare lundi prochain dans "Tant qu’il y aura des Gones". En raison de l’affiche entre Lille et l’OL, le lundi 6 mai à 21h, votre émission hebdomadaire a décidé de bousculer sa programmation afin d’être au plus près de l’actualité. Ce ne sera pas à 19h que vous pourrez suivre et entendre Razik Brikh et son consultant Nicolas Puydebois mais bien dès le coup de sifflet final de cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1. À programmation exceptionnelle, dispositif exceptionnel donc avec un décryptage à chaud de la performance des joueurs de Pierre Sage sur la pelouse du stade Pierre Mauroy.

