JO 2024 : Carpenter (OL) vise une médaille avec l'Australie

Nommée vice-capitaine de l'Australie, Ellie Carpenter espère enfin décrocher une médaille aux JO de Paris 2024.

Des JO avec une saveur spéciale pour Ellie Carpenter. Après 4 saisons jouées à l'Olympique lyonnais, jouer cette compétition en France est un avantage pour l'Australienne : "C'est vraiment spécial. C'est comme si c'était un autre tournoi majeur à domicile pour moi". Avec les Matildas, la numéro 12 de l'OL va disputer son troisième tournoi olympique, dans le but de remporter une médaille. La tâche sera ardue : "Nous devons vraiment être préparées, et nous allons vraiment pousser pour cette médaille" a t-elle exprimé au site officiel de la sélection. Aux Jeux de Tokyo 2020, et à la Coupe du Monde 2023, l'Australie a manqué le coche de justesse, avec une 4e place dans les deux compétitions.

Un groupe B difficile

Avant d'aspirer à une médaille, l'Australie devra se montrer solide dans un groupe B relevé, avec les États-Unis, l'Allemagne et la Zambie. Grâce à l'expérience, Carpenter fait confiance à sa sélection pour relever le défi : "Cette équipe est vraiment spéciale. Sur le terrain, ou en dehors, nous sommes une famille et on se bat toujours les unes pour les autres, on joue les unes pour les autres, peu importe quoi".

Le premier match de l'Australie aura lieu le 25 juillet, contre l'Allemagne au Vélodrome. Ce sera ensuite une confrontation contre la Zambie le 28 juillet, avant un immense choc contre les États-Unis le 31 juillet.