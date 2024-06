Jeffinho (OL) porte plainte contre son club formateur

Luiz Henrique et Jeffinho à Botafogo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Jeffinho a déposé une plainte contre le Resende FC. Selon le joueur, son ancien club ne lui aurait pas reversé sa part, à la suite de son transfert à l’OL.

En ce début de semaine, Jeffinho a engagé des poursuites contre son club formateur, à savoir le Resende Futebol Clube. En effet, selon le média brésilien Globo, l’ailier affirme que son ex-club lui doit beaucoup d’argent. Lorsqu’il est arrivé à Lyon pour 10 millions d’euros, en provenance de Botafogo, le club de Resende aurait touché 40 % de la somme. Par la suite, l’attaquant brésilien aurait dû obtenir 20 % de la part qu’a touchée sa première formation. Cependant, l’ailier de 24 ans allègue qu’il n’a pas reçu les fonds.

Une affaire complexe

De plus, selon le même journal, "l'accord initial prévoyait que Botafogo paierait 4 millions d'euros à Resende en quatre versements. Les clubs ont néanmoins modifié la donne début 2024 : le montant serait payé en dix versements. Le joueur assure ne pas avoir été informé du changement". Le natif de Volta Redonda a donc décidé de se rendre au commissariat lorsqu’on lui a versé 10 % de la transaction, et non les 20 % promis. Le club mis en cause serait actuellement injoignable.

Un prêt bénéfique au joueur

Sur le plan sportif, Jeffinho est retourné en prêt à Botafogo l’hiver dernier afin qu’il reprenne confiance en ses capacités. Le footballeur, évalué à 5 millions d’euros par Transfer Markt, compte cinq buts et deux passes décisives depuis son retour en Amérique du Sud. Des chiffres plutôt encourageants, gâchés par sa récente blessure contractée à la cuisse. À noter qu'il devrait revenir entre Rhône et Saône à partir du 1ᵉʳ janvier 2025.