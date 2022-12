John Textor et l'OL, stop ou encore ? Votre avis nous intéresse

Jean-Michel Aulas et John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré un ultimatum fixé à mercredi, l’OL Groupe a décidé d’offrir un ultime délai à John Textor pour la finalisation de son projet de rachat. Après six mois de négociations, continuez-vous à croire en ce projet américain ou la patience a eu ses limites ?

C’est un vrai feuilleton à l’américaine que nous livrent l’OL et John Textor depuis maintenant six mois. Digne d’une série à rebondissements, le projet de rachat du club par l’investisseur américain connait report sur report, rumeurs, communiqué à ne plus savoir où en donner de la tête. Le communiqué publié par l’OL Groupe jeudi matin devait être le dernier d’une longue série avec la date butoir fixée au 7 décembre à Textor. Finalement, le processus de vente va s’étirer encore quelques jours face à "une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement."

Un nouveau report, le 7e du nom, qui a été suivi par la rumeur de la fin des négociations entre les deux clans, avant d'être démentie par Textor et le club. Néanmoins, ce flou artiste commence à exaspérer chez les supporters. En attendant l’officialisation d’une nouvelle date de closing, la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais souhaite connaitre votre position sur le sujet. Continuez-vous de croire en ce projet John Textor et si oui pourquoi. Ou bien qu’est-ce-qui a fini de vous convaincre de ne plus y croire et d’espérer voir l’Américain loin de l’OL ? N’hésitez pas à laisser votre avis dans la rubrique des commentaires.