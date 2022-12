OL : une fessée contre Arsenal (3-0) qui laisse presque sans voix

Face à une équipe dites bis d’Arsenal, l’OL a sombré dans les grandes largeurs jeudi. Pour son entrée en lice dans la Dubaï Super Cup, le club lyonnais a vu tout le chemin qu’il lui reste à parcourir.

Il a tenté de faire bonne figure face aux caméras du club mais Laurent Blanc a pour la deuxième fois en deux matchs de préparation concédé qu’il y avait eu beaucoup de choses à revoir de ce match contre Arsenal. Il faut dire que le résultat sans appel (3-0) pour ce 1er match de la Dubaï Super Cup ne pouvait laisser guère de place à l’optimisme. Quand l’entraîneur lyonnais avait choisi un onze compétitif avec la plupart des titulaires, les Gunners s’avançaient avec un groupe expérimental. Pourtant, sur la pelouse du stadium Al-Maktoum, les automatismes étaient londoniens et non lyonnais.

Largement défait, l’OL a mesuré le travail qu’il lui restait encore à faire pour redevenir une équipe digne de ce nom. Battus dans l’intensité, dans l’agressivité, les Lyonnais n’ont pas réussi à inquiéter le portier adverse. Positionné dans un 4-4-2, l’OL s’est fait transpercé de tous les côtés et a bu la tasse dès la mi-temps. "Je m'attendais à mieux, mais il aurait fallu modifier le programme pour être bons dans les matchs amicaux. Ça peut être une formule, mais entre ces affiches et gagner, ou au moins se préparer le mieux possible pour faire un résultat à Brest, mon choix est vite fait, a avoué Laurent Blanc sur OLPlay. Sur la rencontre, il y a des choses à dire, elles seront dites mais sur le reste de la préparation, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs."

Encore et toujours des errements défensifs

A la différence de Louvain, les titulaires en puissance ont eu droit à une heure de jeu à Dubaï. Ca n’a pas été suffisant pour voir des axes d’amélioration. Mais est-ce vraiment l’objectif choisi par le staff lyonnais ? Après le stage à Murcie, Blanc avait avancé que celui de Dubaï serait avant tout axé sur la tactique et la technique. Les avancées n’ont pas été visibles contre Arsenal et ne devraient pas l’être contre Liverpool, dimanche. Une fois de plus, la préparation physique semble avoir pris le pas sur le reste. A cause de ce retard pris depuis le début de la saison, l’OL semble le traîner comme un boulet. Néanmoins, cela reste une nécessité pour le Cévenol qui ne dédouane pas ses joueurs dans le contenu proposé jeudi.

"Compte tenu du déficit athlétique qu’on constate tous, est-ce qu’on doit se préparer pour tenir la dragée haute à Arsenal ou être prêt le 28 décembre à Brest avec la grosse séquence actuelle pour combler les manques ? Je ne dédouane pas les joueurs, et j’aurai aussi pu proposer quelque chose de plus léger avant ce match, mais on a plus besoin de points en championnat. Si vous aviez assisté aux entraînements des derniers jours, vous auriez vu qu’on a fait mal au groupe."

Se faire mal, c’est ce qu’a demandé Corentin Tolisso au moment de la pause fraîcheur en première mi-temps comme avancé par nos confrères du Progrès. Ca ne s’est pas forcément vu derrière avec deux buts coup sur coup de Nketiah (34e) et Vieira (37e). Plombé par son collectif et des erreurs individuelles, l’OL a encore du travail. Et ce n’est pas un panenka ratée de Rayan Cherki en fin de séance de tirs au but qui doit faire la une ce vendredi. Le mal est ailleurs et ce raté n’est qu’une représentation de ce qui peut ne pas tourner rond à Lyon depuis tous ces mois.