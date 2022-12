OL - Arsenal (0-3) : "Il faut en passer par là", insiste Laurent Blanc

Balayé par Arsenal jeudi (0-3), l'OL a encore beaucoup de travail devant lui. Laurent Blanc met le résultat et la performance sur le compte de la grosse préparation physique.

Le constat est implacable. Jeudi contre Arsenal, l'OL n'a tout simplement pas existé face à une formation sûre de ses forces et bien en place sur tous les plans. Résultat, l'Olympique lyonnais a concédé un revers 3 à 0, une forme de leçon pour l'équipe de Laurent Blanc qui a vu tout le chemin qui lui restait à accomplir avant d'espérer viser les sommets.

Bien conscient de la faible prestation de son groupe, l'entraîneur rhodanien a tenu à relativiser en évoquant une charge de travail très intense jusqu'ici. "Bien sûr, le résultat et la production n'ont pas été bons. Je ne dis pas que je suis heureux après cette performance, je ne veux pas dédouaner les joueurs en disant qu'il y a des circonstances, mais on a préparé ce match comme une séance supplémentaire. Nous avons fait deux gros entraînements mercredi, et jeudi matin, on a annulé la séance prévue car je sentais que ça commençais à tirer un peu dans les pattes, a-t-il confié à OL Play. On leur a proposé énormément de choses depuis notre reprise et ils ont bien répondu. Oui, je ne suis pas content, mais lorsqu'on a fait la préparation physique que l'on a faite, on ne peut pas se retrouver avec beaucoup de brillance. On tombe en plus contre une très bonne équipe."

Le coach poursuit. "La chose positive, s'il y en a une, c'est qu'on aura encore couru et j'espère que ça nous rendra service. Depuis le début, on se prépare pour être prêts contre les Brestois. Je préviens que Liverpool (dimanche), ça sera aussi difficile car on ne va pas s'arrêter. Il faut en passer par là, par des moments compliqués, a-t-il affirmé. Les garçons sont en train de digérer, ils en bavent. J'espère que ça les fera tout de même réagir. Ce vendredi, on aura une petite explication de texte aussi."

"Sur le reste de la préparation, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs"

Dans le viseur de Laurent Blanc, une échéance compte plus que tout actuellement, la reprise de la Ligue 1 le 28 décembre. "Je m'attendais à mieux, mais il aurait fallu modifier le programme pour être bons dans les matchs amicaux. Ça peut être une formule, mais entre ces affiches et gagner, ou au moins se préparer le mieux possible pour faire un résultat à Brest, mon choix est vite fait. Sur la rencontre, il y a des choses à dire, elles seront dites mais sur le reste de la préparation, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs", a-t-il soufflé.

8e de Ligue 1, l'OL a des limites, et le Cévenol n'est pas dupe de cela. "Je sais que je vais devoir composer avec 90% de l'effectif actuel. Il faut être réaliste, ce groupe-là va disputer la deuxième partie de saison après des premiers mois insuffisants, a-t-il répété. A nous, le staff, de bien maintenir les choses, d'être encore plus exigeant avec eux. Mais les joueurs aussi devront l'être avec eux-mêmes. Mon discours va tourner autour de ça et je pense qu'ils en sont capables."