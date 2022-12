Maika Vanderstichel dirigera le choc OL - PSG

Delphine Cascarino et Sakina Karchaoui @UEFA

L'arbitre Maika Vanderstichel a été choisie pour être aux commandes de l'affiche de D1 entre l'OL et le PSG dimanche à 21h.

Pour l'OL et le PSG, il s'agira du dernier match de championnat de l'année. Et quel ultime rendez-vous. Dimanche à 21 heures, l'Olympique lyonnais recevra son dauphin, le Paris Saint-Germain. Les deux équipes caracolent en tête de la D1 et devraient, sauf grosse surprise, se battre encore une fois pour le titre. Cette affiche de la 11e journée sera dirigée par Maika Vanderstichel.

L'arbitre de 28 ans est bien connue des Fenottes. Elle a aussi été responsable de la VAR sur certaines rencontres de Ligue 1 du club rhodanien (Auxerre cette saison notamment). Pour l'accompagner, on retrouve Violette Le Chevert et Mélissa Rossignol.