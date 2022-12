Coupe du monde : Tagliafico (OL) et l'Argentine jouent une place en demie

A 20h ce vendredi, l'Argentine de Nicolas Tagliafico joue sa qualification pour les demies finale de la Coupe du monde. Les Argentins rencontrent les Pays-Bas de Memphis Depay.

Pour les plus nostalgiques et les plus anciens, il y aura un goût de France 98 ce vendredi au moment du coup d’envoi d’Argentine - Pays-Bas. Le souvenir de ce fameux quart à Marseille en 1998 qui restera dans l’histoire de la Coupe du monde grâce au but incroyable de Dennis Bergkamp pour les Oranjes. Au Lusail Stadium ce vendredi à 20h, il ne sera plus le moment de repenser au passé mais bien au futur.

Tagliafico enfin titulaire ?

A l’occasion des quarts de finale de la Coupe du monde 2022, c’est un choc qui se profile entre deux grosses nations du football mondial mais aussi une place en demi-finale qui se joue. Face aux coéquipiers de Memphis Depay, Lionel Messi souhaite monter une marche de plus dans son objectif de remporter enfin le précieux trophée. Ce ne sera pas une mince affaire et cela devrait donner lieu à une rencontre spectaculaire et physique. Pour ce quart, Nicolas Tagliafico devrait débuter la partie au contraire de trois dernières rencontres.