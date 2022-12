OL : les Fenottes mises à l’honneur pour la Fête des Lumières

A l’occasion de la Fête des Lumières, le football a été mis en avant. Sur la façade de l’Université Lyon 2, une affiche des Fenottes a fait son apparition pour inviter les Lyonnais à se déplacer au Parc OL dimanche pour le choc entre l'OL et le PSG.

Quand le foot et la Fête des Lumières, deux fiertés lyonnaises, font équipe. Pour l’édition 2022 de la Fête des Lumières, une projection sur la façade de l’Université Lyon 2 sur les quais du Rhône a été réservée pour mettre à l’honneur l’Olympique lyonnais féminin. Au lendemain de la victoire contre le FC Zürich, les Lyonnais ont eu la surprise de voir Wendie Renard, Lindsey Horan ou encore Eugénie Le Sommer prendre possession de la devanture de l’université.

Une opération communication en vue de la réception du PSG, dimanche (21h) pour ce que le club a intitulé "le match des lumières", Paris étant également surnommée la Ville Lumière. A l’occasion de ce 8 décembre et jusqu’au jour du match, les places sont à 8€ (lien) pour ce choc du championnat et pour la course au titre. Seulement deux points séparent l’OL, leader, de son dauphin parisien.