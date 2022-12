OL : Amandine Henry de retour à l’entraînement avant le PSG

Blessée depuis le match contre Le Havre, Amandine Henry était encore absente contre le FC Zürich. Néanmoins, la milieu était de retour à l’entrainement à deux jours du choc contre le PSG.

Bonne nouvelle du côté des Fenottes. L’incertitude était toujours présente avant le match du FC Zürich concernant l’état physique d’Amandine Henry mais un voile s’est levé ce vendredi matin. A deux jours de la réception du PSG au Parc OL, la milieu de terrain a pris part à l’entraînement collectif proposé par Sonia Bompastor et son staff. L’internationale française était absente depuis le match contre Le Havre le 20 novembre dernier après avoir été touchée au mollet. Reste désormais à savoir si elle sera totalement remise pour pouvoir postuler à une place dans le groupe lyonnais, tout comme Amel Majri, de nouveau présente dans cette séance.

A cette bonne nouvelle se sont ajoutées également les présences d’Alice Sombath et de Selma Bacha à cette séance collective. Les deux joueuses étaient sorties blessées de la victoire contre le FC Zürich. L’ancien Parisienne avait été touchée à la cheville tandis que la latérale gauche s’était pris un coup au niveau du tibia en voulant sauver un but. Plus de peur que de mal donc pour les deux Fenottes. Seule absence notable, celle d’Inès Benyahia qui avait été titulaire contre le club suisse, quarante-huit heures plus tôt.

Le groupe présent ce vendredi : Endler, Holmgren, Paljevic - Cayman, Sombath, Jaurena, Renard, Gilles, Morroni, Bacha - Majri, Damaris, Horan, Van de Donk, Henry, Marozsan, Bensalem, Bahlouli - Le Sommer, Bruun, Malard, Cascarino, Becho