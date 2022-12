Largement battu par Arsenal jeudi soir, l’OL n’a presque rien montré. Ayant travaillé très dur physiquement, les Lyonnais ont donné l’impression d’avoir les jambes coupées et n’ont pas pu mettre à profit ce qui a été travaillé aux entrainements.

Comme entrée en matière, on a connu mieux… Pour sa première dans la Dubaï Super Cup, l’OL a mordu la poussière (0-3) face à Arsenal. Un large revers concédé dès la première mi-temps et qui a fait ressortir une fois de plus certaines lacunes. Offensive déjà avec deux petits tirs pendant une heure et défensive avec une capacité à se faire transpercer et à répéter les erreurs individuelles. Laurent Blanc a expliqué une partie de cette déroute par la charge physique des entraînements depuis l’arrivée à Dubaï mais ce n’est pas la seule explication. Comme son coach, Henrique a regretté que le travail à l’entraînement ne se reflète pas sur le terrain.

"On n’a pas fait un bon match, on est très déçu. On sait que c’est un match amical mais on doit plus s’appliquer. On n’a pas mis en place ce qu’on a travaillé à l’entraînement depuis le début de la semaine, a déclaré le latéral gauche à OLPlay. Arsenal est une très bonne équipe on le sait mais on doit faire et mettre en place notre jeu. On a travaillé la possession de balle, à bien coulisser et la pression que peut mettre l’adversaire mais on n’a pas réussi ce (jeudi) soir. On n’aime pas perdre même si ce n’est qu’un amical."

De nouveau titulaire sur le côté gauche de la défense, Henrique profite de l’absence de Nicolas Tagliafico pour cause de Coupe du monde 2022 pour engranger des minutes. Avec seulement 128 minutes en championnat depuis le début de la saison, le Brésilien concède que "c’est une concurrence dure mais c’est bien pour tout le groupe. On doit être en forme pour bien jouer, pour montrer qu’on mérite de jouer. Je me tiens prêt pour ça."