Le Grand Prix de France de supercross au Parc OL en juillet 2023

Monster Energy Supercross (Photo by Ari Perilstein / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En plus des concerts estivaux, le Parc OL va se mettre en mode supercross en 2023. L’enceinte décinoise va accueillir le Grand Prix de France WSX, étape du championnat du monde de la discipline le 22 juillet 2023.

C’est encore un été chargé qui attend le Parc OL en 2023. Pendant que les joueurs de l’OL feront relâche ou attaqueront tout juste leur préparation estivale, l’enceinte de Décines aura délaissé ses habits footballistiques pour se faire de la place aux différents concerts et autres événements hors Olympique lyonnais. Pas moins de quatre représentations musicales ont déjà été confirmées avec Muse, Mylène Farmer et dernière les Red Hot Chili Peppers.

A ces concerts va s’ajouter le Grand Prix de France, étape du championnat du monde WSX de supercross. Le spectacle dans les airs et sur la piste aura lieu le 22 juillet prochain. "Le WSX est un tout nouveau championnat du monde de Supercross, reconnu par la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), instance dirigeante mondiale du sport moto. Après une saison “pilote” en 2022, la première série se déroulera sur la seconde moitié de l’année 2023, « Six 2023 FIM World Supercross Championship Events. Cette série lancera la compétition qui rassemblera chaque année les meilleurs équipes et pilotes dans des stades des quatre coins du monde." Le Parc OL en fera donc partie.