A l'OL, "défendre doit être l’affaire de tous"

A la veille de son premier match de la Dubaï Super Cup contre Arsenal, l’OL peaufine sa préparation. Laurent Blanc devrait insister sur le travail défensif après les trois buts encaissés contre Louvain.

Sous le soleil de Dubaï, les joueurs de l’OL ne chôment pas. Ayant fait une séance mardi, quelques heures après leur arrivée, les Lyonnais enchaînent ce mercredi avec une double ration. Au programme, du physique et de la prévention mais aussi du jeu. Si Laurent Blanc a expliqué une partie des difficultés lyonnaises du début de saison par un déficit athlétique, l’entraîneur lyonnais sait aussi que tout n’est pas parfait dans le jeu. Loin de là.

Le premier match amical contre l’OH Louvain l’a conforté dans cette idée notamment dans le secteur défensif. Contre une équipe belge pourtant peu dangereuse, les Lyonnais ont trouvé le moyen d’encaisser trois buts. Il y a les errements individuels comme ceux d’Henrique sur le 2e ou le penalty concédé par Damien Da Silva mais le mal est plus profond.

"Défendre dans une équipe, c’est l’affaire de tous. C’est un état d’esprit, un d’esprit commun, une solidarité qu’on n’a pas actuellement. Aujourd’hui, chacun fait ce qu’il a à faire et il n’y a pas de dépassement de fonction, a regretté Nicolas Puydebois lundi sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. On m’a toujours appris que les premiers défenseurs sont les attaquants. Ils doivent limiter la casse, notre milieu de terrain aussi. Il faut un bloc compact. Les espaces entre les lignes permettent à l’adversaire de trouver des passes dans l’intervalle, des courses, du mouvement. Si on est compact, qu’on arrive à avoir nos deux lignes de défense et nos attaquants réduites, il y a moins de possibilité pour l’adversaire."

Avec 18 buts concédés en 15 matchs de championnat, l’OL n’a réalisé que deux clean-sheets. Dans sa volonté de remonter au classement, le club doit avoir une assise collective défensive bien plus forte avec un sens de sacrifice que pouvait avoir un Lucas Paquetà "très intéressant offensivement mais défensivement, il faisait les efforts, il se replaçait. Aujourd’hui, il n’y a plus les mêmes efforts dans l’intensité."