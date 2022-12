OL - FC Zürich : le même onze que face à Dijon ?

Large vainqueur de Dijon, Sonia Bompastor pourrait être amené à miser sur le même onze contre le FC Zürich. Néanmoins, la perspective du PSG dimanche pourrait l’amener à quelques ajustements.

Les quinze minutes ouvertes à la presse n’ont pas permis de se faire une idée du système choisi par Sonia Bompastor. Entre tours de terrains et toro à sept, difficile de se faire une opinion. Quatre jours après la victoire contre Dijon (8-0), l’entraîneure lyonnaise peut compter sur le retour d’Eugénie Le Sommer dans le groupe. Néanmoins, touché après un coup reçu contre le Paris FC, l’attaquante a de grandes chances de commencer sur le banc, histoire de se remettre complètement de ce coup. Qu’en sera-t-il pour les autres Fenottes ? Emma Holmgren va logiquement laisser sa place à Christiane Endler mais le rendez-vous proche du PSG pourrait bien pousser Bompastor à effectuer quelques ajustements par rapport à Dijon.

Ayant joué 45 minutes samedi pour son retour à la compétition, Damaris Egurrola peut-elle débuter ? Face au marathon de décembre et à l’adverse du jour, Lindsey Horan ou Daniëlle van de Donk pourraient être amenées à souffler, elles qui enchaînent depuis le début de la saison. Reste le cas Melvine Malard. Double buteuse lors du match aller, elle a été supplée à gauche par Selma Bacha contre Dijon. La latérale repositionnée ailière a elle aussi inscrit un doublé et "a 90 minutes dans la tête et les jambes" selon sa coach. Reste à savoir si elle enchaînera à ce poste, sachant que Perle Morroni sera suspendue contre le PSG, dimanche. Entre obligation de résultat contre Zürich et volonté de gérer les temps de jeu, Sonia Bompastor va devoir trouver le juste milieu.

La composition probable : Endler - Cayman, Gilles, Renard, Morroni - Van de Donk, Egurrola, Marozsan - Cascarino, Bruun, Malard