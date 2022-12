OL - Arsenal : Dembélé et Lacazette à nouveau associés

Pour le match amical face à Arsenal ce jeudi (16h30), Laurent Blanc a décidé d'aligner Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé à la pointe de l'attaque lyonnaise.

Un OL au nouveau visage. Ce jeudi, l'Olympique lyonnais défie Arsenal en match amical (16h30, à suivre sur OL Play), et pour l'occasion, Laurent Blanc a opté pour l'association Alexandre Lacazette - Moussa Dembélé afin de mener les attaques rhodaniennes. Par rapport à la dernière rencontre face à Louvain (remportée 5-3), Rayan Cherki et Tetê laissent donc leur place dans le secteur offensif.

Passage en 4-4-2 à venir

Au milieu, ils devraient être 4 et non pas 3. Romain Faivre et Maxence Caqueret intègrent l'entrejeu à la place de Thiago Mendes. La défense en revanche reste inchangée avec Anthony Lopes dans les cages, derrière une ligne composée de Malo Gusto, Sinaly Diomandé, Castello Lukeba et Henrique.

Jérôme Boateng est le seul joueur parmi les 24 du groupe à ne pas figurer sur le banc

La composition de départ de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique - Faivre, Tolisso, Caqueret, Aouar - Lacazette, Dembélé