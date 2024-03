Kumbedi (OL) sur le pont avec l’équipe de France U19

Saël Kumbedi (OL) contre Le Havre (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Ce mercredi, Saël Kumbedi lance la fenêtre internationale des joueurs de l’OL. Avec l’équipe de France U19, le Lyonnais affronte la Belgique dans le cadre des éliminatoires de l’Euro.

Un rassemblement pour retrouver un peu de rythme ? Dans la bonne dynamique de l’OL depuis maintenant presque deux mois, il y a forcément des joueurs qui en font les frais. Même si Pierre Sage tente d’inclure le maximum de joueurs afin de ramener l’OL dans la bonne direction, certains jouent moins, voire pas du tout. C’est le cas notamment de Saël Kumbedi et Mahamadou Diawara. Si pour le deuxième cité, cette rétrogradation semble avant tout logique, son ascension ayant été avant tout une surprise, pour le latéral droit, c’est bien plus un coup dur. Doublure de Clinton Mata au début de la saison, il est désormais le troisième choix derrière l’Angolais et Ainsley Maitland-Niles qui a les faveurs de Pierre Sage depuis quelques semaines.

0 minute depuis mi-janvier pour le latéral

N’ayant plus joué la moindre minute depuis le 19 janvier avec les pros, Kumbedi est redescendu par deux fois avec la réserve, sans pour autant marquer les esprits. Le rassemblement avec l’équipe de France U19 peut donc être une vraie bouffée d’oxygène pour Kumbedi avec des matchs à enjeux. Les Bleuets disputent le deuxième tour des éliminatoires de l’Euro de la catégorie durant la trêve et démarrent leur périple aux Pays-Bas, ce mercredi à 19h contre la Belgique. Tandis que Mahamadou Diawara, initialement dans le liste, a disparu du groupe français, sans raison officielle, Saël Kumbedi est bien présent.