L’OM avec Balerdi et Wahi mais sans Rabiot contre l’OL

Leonardo Balerdi lors d’un match entre l’OM et Clermont (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Touché à la cuisse depuis la fin août, Leonardo Balerdi fait son retour contre l’OL ce dimanche. Comme attendu, Adrien Rabiot n’est pas dans le groupe de l’OM.

L’un va chercher à se relancer, tandis que l’autre peut revenir à hauteur du PSG. Ce dimanche soir (20h45), l’OL et l’OM auront des objectifs différents au moment de rentrer sur la pelouse de Décines. Cependant, ce sont bien les trois points que rechercheront les deux formations au coup d’envoi. Côté lyonnais, Pierre Sage peut compter sur un groupe au complet et a même dû se passer de Saïd Benrahma ou encore Anthony Lopes pour cet Olympico. Dans le camp d’en face, Roberto De Zerbi savait déjà qu’il devrait se passer de Derek Cornelius, suspendu, et Quentin Merlin, blessé.

Des interrogations sur le onze

En revanche, le technicien italien enregistre deux retours avec Leonardo Balerdi et Elye Wahi. Une bonne nouvelle pour l’OM qui retrouve son capitaine. Touché à la cuisse, Balerdi avait dû faire l’impasse sur Toulouse et Nice et retrouvera sa place en défense au Parc OL. En revanche, et comme cela était entendu depuis quelques jours déjà, pas de première pour Adrien Rabiot. Trop court physiquement, le milieu français peaufine sa préparation individuelle pour être rapidement disponible.