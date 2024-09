Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Annonçant d’ordinaire un groupe de 21 joueurs, Pierre Sage a cette fois convoqué 22 éléments pour OL - OM ce dimanche. Ce qui veut dire que l’effectif lyonnais va encore bouger d’ici 20h45.

Il a choisi de maintenir un peu de suspense encore. Comme chaque jour de match, Pierre Sage a dévoilé le groupe qu’il avait décidé de retenir pour la venue de l’OM au Parc OL. Avec tous les joueurs disponibles, l’entraîneur lyonnais a dû faire des choix, même si certains sont presque actés pour chaque rendez-vous de Ligue 1 (Lopes, Akouokou, Molebé, Kumbedi). Avec le retour en grâce de Rayan Cherki suite à sa prolongation de contrat, la question était de savoir qui allait en faire les frais. Quasiment sans surprise, Saïd Benrahma a vu son nom ne pas apparaitre dans la liste fournie par Pierre Sage, au contraire de Cherki et de Wilfried Zaha.

Une liste élargie pour assurer le coup ?

Toutefois, cela veut-il vraiment dire que les deux joueurs offensifs feront leurs débuts dans cet Olympico ? Il reste encore un mystère à résoudre dans les prochaines heures. En effet, le groupe lyonnais comporte 22 noms et non 21 comme c’est généralement le cas. Or, Sage ne peut inscrire que 20 joueurs sur la feuille de match de cet OL - OM.

Un pépin physique a-t-il touché l’effectif et qu’un ultime test va être effectué d’ici à la rencontre ? Silence radio de ce côté-là, il faudra attendre l'avant-match. Troisième gardien, Justin Bengui est habitué à devoir prendre place en tribunes après avoir participé à l’échauffement avec Lucas Perri et Rémy Descamps. Mais un dernier nom devra aussi faire les frais d’un ultime choix de Pierre Sage.