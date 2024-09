Quatre points en quatre matchs, l’OL connait déjà la musique

Matic (OL) face à Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Avant d’affronter l’OM ce dimanche soir (20h45), l’OL a repris un peu des couleurs, mais n’affiche que quatre points au compteur. Dans son histoire, le club a toujours fini européen après un tel démarrage.

Dans son style toujours calme et posé, Pierre Sage n’a malgré tout pas manqué d’envoyer un message en marge d’OL - OM, ce dimanche (20h45). Malgré une 13e place au classement et celle de dauphin du PSG pour les Marseillais, l’entraîneur lyonnais a estimé que cet Olympico arrivait "peut-être au bon moment pour remettre les pendules à l’heure." Une façon de mettre la pression sur ses joueurs, mais aussi de faire taire les critiques depuis le début de la saison. Avec Strasbourg et Lens, l’OL a repris un peu du poil de la bête en marquant ses premiers points et en se montrant solide dans le nord de la France. Néanmoins, cette prestation reste à confirmer contre l’OM, au risque de retomber dans un semblant de crise. Car, malgré le mieux, la formation lyonnaise n’affiche que quatre points au compteur. Loin des espérances de John Textor.

Trois fois en Ligue des champions sur quatre

Toutefois, le président américain peut être rassuré : dans l’histoire lyonnaise, un tel total de points après quatre journées est synonyme de futur européen. D’après Opta, voir l’OL avec quatre points ou moins à ce stade de la compétition est arrivé à quatre reprises. En 2000-2001, en 2010-2010, 2014-2015 et la saison dernière. À chaque fois, le club a fini en Europe et même mieux. Hormis le dernier exercice qui relève du miracle, chaque fin de saison s’est terminée avec une qualification pour la Ligue des champions. L’objectif assumé par Textor et tout un club.