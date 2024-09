A peine arrivé à l’OL, Veretout retrouve déjà l’OM

Parti en catimini de l’OM début septembre, Jordan Veretout retrouve déjà le club marseillais, ce dimanche soir (20h45). Le milieu devrait connaitre un temps de jeu plus important avec l’OL dans cet Olympico.

Le départ de l’un a certainement entraîné l’arrivée de l’autre. En prenant le chemin de Lyon alors même que le mercato estival était fermé, Jordan Veretout a probablement ouvert la porte à Adrien Rabiot pour rejoindre la Canebière. Seulement, ce dimanche soir au Parc OL, Veretout sera le seul à fouler la pelouse avec son nouveau maillot. Trop court physiquement, Rabiot n’a pas été convoqué et ne fera pas ses débuts avec l’OM. Son partenaire en Bleus les a déjà connus à Lens dimanche dernier pendant une dizaine de minutes. Pour l’Olympico, il pourrait bien voir ce temps revu à la hausse, puisqu’une titularisation ne serait pas à exclure. "Il est apte à jouer plus qu’il n’a joué lors du dernier match", a soufflé Pierre Sage vendredi en conférence de presse.

Prêt à profiter de la méforme de Caqueret ?

Lancer Jordan Veretout dans le grand bain contre son ancien club est-il vraiment une bonne idée ? Pour l’entraîneur lyonnais, cela relève avant tout du cas par cas, mais Veretout "est complètement Lyonnais". Il peut y avoir un esprit de revanche après avoir été placé dans le loft de l’OM durant l’été. Mais Pierre Sage veut rendre "prioritaire" l’équilibre du groupe et du club et non se soucier d’une envie personnelle. Néanmoins, il concède que retrouver un ancien club peut être "important pour certains, un phénomène spécial pour d’autres". Dans quelle catégorie se place Veretout ? Plutôt dans celle de l’impatience, selon ses dires. Rien ne s’opposerait donc à une première titularisation, d’autant plus que Maxence Caqueret est actuellement dans le creux de la vague.