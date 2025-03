Ce lundi 24 mars, l'UNFP a lancé officiellement son comité de solidarité, présidé par Robert Pirès, champion du monde (1998) et d'Europe (2000).

Doté d'un budget annuel de 500 000 euros, le nouveau comité de l'UNFP a pour objectif de venir en aide aux joueuses et aux joueurs en difficulté. Il soutiendra également des projets d'intérêt général et accompagnera certains programmes de reconversion de joueurs et de joueuses lors de leur fin de carrière. Présidé par Robert Pirès, il vise à garantir une solidarité à long terme, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté footballistique.

Mbock, Gomis et Henry membres du comité

Parmi les membres du Comité de Solidarité, on retrouve plusieurs figures incontournables du football féminin et masculin français. L'attaquante de l'OL féminin, Eugénie Le Sommer, a ainsi rejoint ce projet, tout comme l'ex-Lyonnais Bafétimbi Gomis. Les anciennes Fenottes Griedge Mbock et Amandine Henry sont également des membres essentiels de cette initiative. Ces quatre joueurs et joueuses ont marqué l’histoire du football français et de l’Olympique lyonnais. À leurs côtés, les anciens professionnels Olivier Dacourt, Prince Oniangue, Johann Culianez et Siga Tandia participent aussi activement à ce projet solidaire.

Un projet solidaire et responsable

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer la solidarité dans le monde du football. Avec la création de ce comité, l’UNFP affirme l’importance de l’entraide et du soutien mutuel, valeurs essentielles du sport. Cette démarche témoigne également d’une volonté d’humaniser davantage le football, en mettant la réussite collective au cœur des priorités, au-delà des seuls objectifs sportifs. Le comité de solidarité jouera un rôle clé en accompagnant les footballeurs et footballeuses à chaque étape de leur carrière, qu’ils soient en activité ou en transition. Il illustre une fois de plus l’engagement de l’UNFP à déployer des actions concrètes en faveur des athlètes, tout en soutenant des initiatives à forte portée sociale et humaine.