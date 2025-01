Les U17 de l'OL arrachent un nul mérité à Saint-Priest (2-2)

Plutôt dominateurs, mais coupables d'erreurs d'inattention, les U17 de l'OL ont quand réussi à arracher le nul à Saint-Priest (2-2). Néanmoins, ce point ne fait pas avancer les joueurs d'Amaury Barlet au classement.

Ce samedi, au moment de rentrer sur le terrain, cinq places séparaient l’AS Saint-Priest à l’OL dans ce championnat national U17. Cependant, il n’y avait que trois points d’écarts entre les deux formations rhodaniennes dans cette poule D assez homogène. Au coup de sifflet final de cette rencontre de la 17e journée, l’écart est toujours le même. Dans un match disputé, l’ASSP et l’OL n’ont pas réussi à se départager avec un nul (2-2) pour le moins logique.

Toutefois, les joueurs d’Amaury Barlet pourront nourrir quelques regrets de ne pas repartir avec plus. Encore une fois, serait-on capable de dire. Cependant, les jeunes Lyonnais ont encore été trahis par leurs erreurs d’inattention, à chaque fois sur corner. En première mi-temps d’abord, avec Aboubacar Sacko laissé complètement seul au milieu de la défense en zone. Puis, en deuxième, sur un nouveau corner rapidement joué qui a permis à Saint-Priest de reprendre l’avantage.

Les Lyonnais ont poussé jusqu'au bout

Malgré l’ouverture du score des locaux et le scénario du dernier match contre Lyon-La Duchère, les coéquipiers de Kenan Doganay avaient réussi à rapidement revenir dans la partie grâce à Bojan Zekovic. Malgré de nombreuses absences avec Hamdani et Mavudia promus chez les U19 et Hoareau faisant l’objet d’une sanction du staff lyonnais, les U17 de l’OL ont plus que fait jeu égal avec leurs voisins san-priots. Il a manqué de véritables occasions franches pour prendre les devants et c’est finalement après le score que les Lyonnais ont couru avec ce 2-1 à un peu moins de dix minutes de la fin. Poussant jusqu’au bout, ils ont été récompensés avec ce but de Fidele Lekila sur un cafouillage dans la surface. L’OL arrache un bon point contre le 5e de la poule, mais continue de faire du surplace au classement.