Ligue 1 : un temps de jeu effectif important lors d'OL - PSG

Hakimi (PSG) et Karl Toko-Ekambi (OL) (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Lors du match entre l'OL et le PSG le 18 septembre, le temps de jeu effectif était de 65’07 minutes. Le deuxième total le plus important de la saison en Ligue 1.

A l'issue de l'exercice 2022-2023, ce match ne ressortira pas forcément des mémoires des suiveurs de la Ligue 1. Néanmoins, il pourrait retenir l'attention des amateurs de statistiques. Lors de la victoire 1 à 0 du PSG face à l'OL à Décines le 18 septembre dernier, le temps de jeu effectif de la rencontre était de 65'07 minutes.

Presque 10 minutes de plus que la moyenne de la saison

Il s'agit du deuxième total le plus haut dans cette saison, derrière l'affiche entre Lorient et Nice (1-2, 65'48 minutes). A titre de comparaison, le temps de jeu effectif moyen en championnat est de 55’15 minutes. Si le choc n'a pas tourné en faveur des Lyonnais, on peut noter que le ballon a souvent roulé aux quatre coins du terrain, avec peu d'arrêts pour des touches, corners, blessures ou encore des fautes.