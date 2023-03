L’équipe de l’OL Futsal à l’entraînement en 2021 (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

En déplacement à Saint-Didier au Mont d’Or dimanche, l’OL Futsal n’a pas tremblé. Les Lyonnais se sont imposés (6-2) et qualifiés du même coup pour les quarts de la Coupe LauRa.

L’absence d’enchaînement des matchs n’a pas eu d’incidence sur la prestation de l’OL. Obligés d’alterner entre les week-ends de compétition et ceux de repos depuis le début du mois de février, les Lyonnais ont trouvé la bonne carburation dimanche dans les Monts d’Or. En déplacement à Saint-Didier au Mont d’Or pour le deuxième tour de la coupe régionale de futsal, l’OL n’a pas tremblé face au FC Limonest Dardilly Saint-Didier. Déjà vainqueurs du club de l’ouest lyonnais il y a quelques semaines en championnat, les hommes de David Touré ont récidivé en coupe (6-2).

Avec ce large succès, l’OL Futsal poursuit l’aventure en coupe avec six autres équipes de Régional 1 sur les huit qualifiés. Place désormais au championnat avec une montée toujours possible, Condrieu n’étant qu’à deux points avec un match en plus. Les Lyonnais reçoivent L’Ouverture, dernier de la poule, samedi 18 mars à 18h30 au gymnase Charlie Chaplin de Décines.