La dernière défaite de Manchester City à domicile en Ligue des Champions était contre l'OL en septembre 2018. Un record qui commence à dater, mais qui perdure pour les Gones.

Mardi soir avait lieu la rencontre Manchester City - Bayern Munich. Les Citizens se sont une nouvelle fois imposés chez eux (3-0). Cette nouvelle victoire à domicile des joueurs de Pep Guardiola permet à l'Olympique lyonnais de conserver un record. L'OL est en effet la dernière équipe à avoir battu Manchester City sur sa pelouse en Coupe d'Europe.

Un succès qui commence à se faire vieux

À l'époque, emmenés par Bruno Genesio, les Lyonnais avaient renversé les Anglais 1-2, le 19 septembre 2018. Ce match a marqué l'histoire de l'OL avec notamment un sublime but de Nabil Fekir et le premier épisode de la série Maxwel Cornet contre les Citizens. Quatre ans et demi après, aucune équipe n'a réitéré l'exploit de s'imposer à l'Etihad Stadium. Autre fierté lyonnaise contre City, les Gones font partie des cinq dernières équipes à avoir inscrit deux buts ou plus à Manchester en Ligue des Champions (Real Madrid, Leipzig, Tottenham, OL, Liverpool).