L'OL s'apprête à retrouver la Coupe de France

Un peu plus d'an après la terrible image de Charléty, l'OL retrouve la Coupe de France samedi face à Metz (15h30).

On avait presque oublié. Samedi après-midi, l'affiche entre l'Olympique lyonnais et Metz (15h30) aura une petite saveur particulière. Il s'agira pour l'OL d'un retour en Coupe de France, plus d'un an après les incidents de Charléty lors de la rencontre face au Paris FC.

Le 17 décembre 2021, les supporteurs des deux équipes, mais également certains fans identifiés du PSG, en sont venus aux mains. Résultat, la pelouse du stade a été envahie à la mi-temps, et l'arbitre a dû mettre un terme à la partie. Dos à dos, les deux adversaires (1-1) ont vu la Fédération les exclure de la compétition. Fin du tournoi donc pour les Rhodaniens et les Franciliens.

L'Olympique lyonnais toujours en sursis

L'OL s'apprête à renouer avec la Coupe de France, dont le dernier rendez-vous à Décines remonte au 21 avril 2021. Ce jour-là, Monaco avait éliminé les Lyonnais en quarts de finale (0-2).

Pour rappel, le club est toujours menacé d'un sursis, qui "ne pourra être révoqué que si des faits de violence sont commis par ses supporteurs et entraînent l'arrêt définitif de la rencontre avant son terme", avait signifié la FFF dans son jugement.