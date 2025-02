L'OL se remet à gagner juste après la fin du mercato

Les joueurs de l’OL à Nantes (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Incapable de gagner depuis le 4 janvier dernier, l’OL a renoué avec la victoire dimanche contre Reims. Même si l’adversité a été faible, cela correspond bizarrement au premier match après la fin du mercato hivernal…

Il est forcément plus facile de jouer contre Reims que face au PSG ou l'OM. Mais dans sa recherche de confiance, l'OL avait déjà eu des cartouches largement à sa portée avec Toulouse ou encore Nantes. Il avait laissé passer ces opportunités et peut s'en mordre les doigts. Alors s'imposer contre le Stade de Reims (4-0) n'a rien d'un miracle, mais fait du bien au moral. Cela relance une machine enrayée depuis plus d'un mois, même s'il faut raison garder face à l'adversité proposée dimanche à Décines. Néanmoins, ce succès est loin d'être anodin. Même s'ils s'en défendent depuis des mois, le mercato semble donner un visage complètement différent à cette formation, que ce soit durant l'été ou l'hiver.

71% de victoires hors mercato

La victoire contre Reims arrive bizarrement juste après la fin du marché des transferts de janvier et cela n'a peut-être rien d'un hasard. Avec ces trois points supplémentaires, l'OL a désormais remporté 22 de ses 31 derniers matchs de Ligue 1 en dehors de la période du mercato (5 nuls, 4 défaites) alors que le club lyonnais n'a gagné que 3 de ses 17 dernières rencontres durant la période du mercato dans l'élite (4 nuls, 10 défaites), comme rapporté par le compte X Statsdufoot. Qu'on le veuille ou non, il y a bien un syndrome lié à ce flou artistique qui règne à Lyon tous les six mois.