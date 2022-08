Lorient se défend après le report du match face à l'OL

Suite au report du match entre Lorient et l'OL qui devait avoir lieu dimanche, le club breton s'est défendu, affirmant avoir tout fait pour jouer cette affiche.

Dimanche à l'heure du déjeuner, il n'y aura pas de Lorient - OL pour entamer cette journée de football. En raison de l'état de la pelouse du stade du Moustoir, la Ligue a acté vendredi le report du match. L'affiche sera donc disputée à une date qui reste à définir.

Après cette annonce, l'Olympique lyonnais a déclaré dans un communiqué regretter le manque d'anticipation des Merlus, notamment pour trouver une solution de repli. "Je réfute qu'on n'ait pas anticipé. Depuis 2016, depuis que l'on a notre pelouse hybride, on a toujours pu jouer après le Festival interceltique, a répondu Arnaud Tanguy, le directeur général de la formation morbihannaise ans L'Equipe. D'ailleurs, si la LFP avait estimé que l'on n'avait pas tout fait pour jouer, elle aurait certainement pris une autre décision."

"Trop d'incertitudes"

Le dirigeant explique avoir contacté beaucoup de clubs de l'Hexagone susceptibles d'accueillir ce match, sans succès. Des refus "dus à la sécheresse et aux arrêtés municipaux interdisant d'arroser". "On s'est donné beaucoup de mal pour que la rencontre ait lieu, a assuré Arnaud Tanguy. On a mobilisé les équipes, on a fait des tests : la pelouse était catastrophique lundi, quasi acceptable aujourd'hui (vendredi), mais il y avait trop d'incertitudes."