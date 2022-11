Majorque : Kadewere (prêté par l'OL) ouvre son compteur

. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Prêté par l'OL à Majorque, Tino Kadewere a fait ses débuts avec le club espagnol samedi. L'attaquant a fêté ça avec un but.

Il attendait ça depuis très longtemps. Blessé depuis plusieurs mois, dès son arrivée en prêt à Majorque, Tino Kadewere a peut-être vu le bout du tunnel samedi. Pour la première fois, le Zimbabwéen a porté les couleurs du club espagnol lors d'un match de Coupe du Roi.

Grenier également buteur

Entré à la pause face à Autol, il a conclu le large succès de son équipe avec le 6e but. Un beau début pour l'attaquant qui a vécu une période compliquée puisqu'il était écarté du groupe car touché au quadriceps de la jambe droite à l'entraînement. Il a retrouvé ses coéquipiers début novembre, mais sans jouer contre Villarreal et l'Atlético de Madrid. On souligne aussi que l'ancien Lyonnais Clément Grenier a marqué dans cette rencontre.

Tino Kadewere est transféré provisoirement à Majorque pour la saison, avec une option d'achat d'un montant de 8,5 millions d'euros. Celle-ci pourrait devenir automatique sous certaines conditions.