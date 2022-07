Mercato : Amine Gouiri (ex-OL) sur les tablettes de Rennes

(Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Devenu une pièce maîtresse de l'OGC Nice, Amine Gouiri serait dans les petits papiers du Stade Rennais pour la prochaine saison. Un éventuel transfert pourrait rapporter quelques sous à l'Olympique lyonnais.

En manque de temps de jeu à l'OL, Amine Gouiri s'était laissé séduire par le projet de l'OGC Nice à l'été 2020. Avec seulement 15 matches disputés pour le club rhodanien, et une petite minute de jeu en Ligue 1 lors de l'exercice 2019-2020, il n'avait pas pu montrer l'étendue de son talent. En deux années chez les Aiglons, l'attaquant formé à Lyon a su rattraper le temps perdu. À 22 ans, le natif de Bourgoin-Jallieu sort d'une saison réussie, conclue par 10 buts et neuf passes décisives. De quoi prétendre à une revalorisation salariale ? Les négociations seraient à la traîne, selon l'édition papier de L'Equipe, et une autre formation de première division souhaiterait bien en profiter pour enrôler l'international espoirs français.

15% sur la plus-value d'une future transaction

Sous l'impulsion de Florian Maurice et Bruno Genesio, deux hommes qui ont vu éclore le jeune avant-centre dans le Rhône, le Stade Rennais aurait activé la piste Gouiri. Malgré la possibilité de disputer la Ligue Europa en Bretagne, il favoriserait, toujours d'après les informations du quotidien sportif, une expérience à l'étranger. Qu'importe sa destination, un éventuel transfert rapporterait des sous à l'Olympique lyonnais. Lors de son départ pour la Côte d'Azur contre sept millions d'euros il y a deux ans, un intéressement de 15% sur la plus-value d'une future transaction avait été négocié.