Mercato : l’OL a proposé moins de deux millions d'euros pour Matic

Lancé sur la piste de Nemanja Matic, l’OL a soumis une première offre à Rennes. Elle se serait située entre 1 et 2 millions d’euros, montant repoussé par le club rennais.

Lundi, le mercato hivernal basculera dans sa deuxième quinzaine et il commencera déjà à y avoir urgence. Après avoir bouclé trois recrues, l’OL est toujours à la recherche de renforts et a ciblé les profils. Seulement, la direction lyonnaise se heurte désormais à une certaine intransigeance des clubs adversaires dans les dossiers visés. C’est notamment le cas de Rennes en ce qui concerne Nemanja Matic. Le milieu serbe, qui n’a pas fait partie du groupe rennais pour le match contre Nice samedi, est en instance de départ et l’OL aimerait bien rafler la mise pour que la recherche d’un milieu défensif aboutisse enfin à quelque chose cet hiver.

Recruté 2,5 millions d'euros à l'été 2023

L’intérêt est déclaré et une offre a déjà été faite au club breton pour laisser partir Matic. D’après Canal Plus, elle se situait entre un million et deux millions d’euros. Ce montant n’a pas été du goût de Rennes, qui avait attiré le Serbe l’été dernier contre un chèque de 2,5 millions d’euros. Ce lundi, le milieu de terrain et le propriétaire du club doivent se rencontrer afin de décider de la suite des évènements. Malgré sa récente déclaration, Matic souhaite partir et ce rendez-vous pourrait bien définitivement accélérer le dossier. L’OL devra malgré tout revoir son offre à la hausse pour être certain d’attirer l’ancien de Chelsea et Manchester United.