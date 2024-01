Sara Däbritz et Eugénie Le Sommer lors d’OL – Montpellier (@MontpellierHSC)

Large vainqueur de Montpellier lors du match aller de D1 féminine, l’OL retrouve le club héraultais ce dimanche (15h) en Coupe de France. Sonia Bompastor espère ne pas avoir à subir le même défi physique qu’il y a deux mois.

Après le championnat comme entrée principale dans ce début d’année 2024, l’OL attaque le plat chaud ce dimanche avec son entrée en lice en Coupe de France féminine. Tenantes du titre, les Fenottes ont pour objectif de garder leur couronne et cela passe par un "gros morceau" d’entrée avec la réception de Montpellier ce dimanche (15h). Ce rendez-vous dominical va ouvrir l’appétit lyonnais avant une nouvelle confrontation contre le MHSC dans une semaine en championnat et dans l’Hérault cette fois-ci.

Comme la saison dernière, les deux formations vont donc s’affronter deux fois durant le mois de janvier, mais Sonia Bompastor n’a pas forcément besoin de ce premier match pour connaitre les forces et les faiblesses de la bande de Yannick Chandioux. Les deux clubs historiques se connaissent assez pour ne pas voir de round d’observation ce dimanche au coup d’envoi. Après un match contre le Paris FC assez ouvert pour une reprise (1-0), l’opposition devrait être toute autre sur la pelouse du GOLTC avec Montpellier.

Dumornay n'a pas rejoué depuis le match aller

Le match aller de championnat n’a pas forcément laissé de bons souvenirs à Bompastor malgré la large victoire (5-0). Cette rencontre a eu pour conséquence de voir Melchie Dumornay être obligée de se faire opérer et n’être toujours pas disponible en cette mi-janvier, tandis que Damaris Egurrola avait dû faire l’impasse sur un match de Ligue des champions. L’OL s’attend à un défi physique et l’entraîneure lyonnaise a souhaité faire passer un message au corps arbitral avant le 16e de Coupe de France. "J’attends juste que le corps arbitral soit à la hauteur, car lors du match aller, trois de mes joueuses ont reçu des gros coups, à la limite de ce qui est acceptable. J’en ai perdu une sur une grave blessure et les deux autres en sont sorties indemnes, je ne sais même pas comment. C’est le rôle de l’arbitre de protéger la santé des joueuses."

Au sifflet ce dimanche à 15h, Audrey Gerbel est attendue au tournant. Mais ce sont bien les Lyonnaises qui devront faire le travail sur le terrain pour s’ouvrir les portes des huitièmes.