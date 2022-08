Mercato : l'OL serait sur la piste de Fabien Centonze (Metz)

Afin de doubler le poste de latéral droit, l'OL se pencherait sur le profil de Fabien Centonze (Metz). La concurrence serait importante sur ce dossier.

La saison dernière en Ligue 1, Fabien Centonze a fait une bonne première partie de championnat avant de subir plusieurs blessures qui ont stoppé sa progression. Désormais en Ligue 2 avec le FC Metz, le défenseur ne devrait pas s'éterniser au deuxième échelon, notamment en raison de ses émolument important pour ce niveau. Il aurait d'ailleurs selon, Foot Mercato,un bon de sortie pour un départ sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Apporter de la concurrence à Gusto

Ce faible coût à court terme intéresserait plusieurs clubs français, et notamment l'OL et Rennes, qui chercheraient à doubler le poste de latéral droit. L'Olympique lyonnais, qui voudrait apporter de la concurrence à Malo Gusto, et le Stade Rennais auraient déjà échangé avec les représentants du joueur de 26 ans (l'agence Stellar).

Outre ces deux formations, deux écuries européennes, Villarreal et l'Atletico de Madrid, apprécieraient elles aussi le profil du Messin. Centonze possède une solide expérience, avec 226 matches professionnels à son actif, dont 83 en Ligue 1. Il est sous contrat avec Metz jusqu'en 2024.