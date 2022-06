Mercato : Maciej Rybus (ex-OL) a signé au Spartak Moscou

L’aventure de Maciej Rybus à l’Olympique lyonnais fut brève et pas des plus marquantes. L’arrière gauche avait débarqué entre Rhône et Saône à l’été 2016 en provenance de Grozny. Après une saison seulement où il fut globalement barré par Jérémy Morel, le Polonais avait filé au Lokomotiv Moscou contre 1,75 M €.

Arrivé au bout de son contrat chez les Rouge et Vert, le joueur de 32 ans ne va pas déménager bien loin. Il a en effet paraphé un contrat de deux ans avec le Spartak, l’une des nombreuses autres écuries moscovites.

🆕 We are delighted to announce the signing of Polish international left back Maciej Rybus on a free transfer!

The 32 year old joins us on a 2 year deal.

Welcome, Maciej! pic.twitter.com/vWVap76jS6

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 11, 2022