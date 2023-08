OL : 8ᵉ effectif en "capital expérience" selon le CIES

Selon une infographie de l'Observatoire du football CIES, l'OL se classe à la 8ᵉ place en "capital expérience" parmi les autres clubs de L1.

8ᵉ comme à l'issue de l'exercice de Ligue 1 2021-2022. D'après les derniers résultats fournis par l'Observatoire du football CIES, l'OL arrive à la 8ᵉ position au classement parmi les clubs du championnat de France de Ligue 1 en "capital effectif". Le principe est de calculer, en index sur base 100, l'expérience en pondérant les minutes de jeu dans les rencontres officielles de clubs ou équipes nationales lors de la dernière année avec le niveau sportif des matchs. Avec 53,9 pour les titulaires et 33,5 pour les remplaçants, l'OL se positionne donc derrière Lille (7ᵉ) qui compte un peu plus chez les doublures (34,8).

Le PSG en tête, les promus ferment la marche

Parmi les autres écuries françaises de l'élite, le Paris Saint-Germain est en tête avec 67,9 et 48,6. L'OM est 2ᵉ avec 61,6 et 41,2 alors que le Racing Club de Lens complète le podium (3ᵉ) avec 59,5 et 36,4. L'OGC Nice (4ᵉ) suit de près avec 58,4 et 34,2. Dans le bas du classement, on retrouve Strasbourg (16ᵉ) avec 43,8 et 34,2 et enfin les deux promus de cette saison 2023-2024, Metz et Le Havre, arrivent en bas du tableau avec respectivement 43,5 et 26,2 et 40,9 et 28,9.