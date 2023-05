Arrivé à l'OL fin janvier, Amin Sarr a connu une blessure qui a retardé son adaptation dans l'Hexagone.

Recruté à quelques heures de la fin du mercato hivernal, Amin Sarr connaît toujours sa période d'adaptation à l'Olympique lyonnais. Tout d'abord, le Suédois de 22 ans a connu sa première blessure à l'OL le 2 avril dernier face au PSG (0-1), ce qui a fortement impacté son acclimatation entre Rhône et Saône. Malheureusement pour lui, celle-ci est survenue au moment où il commençait à enchainer les titularisations (5 à la suite). À partir de là, il a manqué trois matchs suivants et les explosions de Bradley Barcola et Jeffinho semblent le boucher en attaque. Depuis son retour dans l'effectif, il n'a disputé que 16 minutes sur 270 possibles.

595 minutes et 1 but plus tard

Les statistiques de l'ancien d'Heerenveen aux Pays-Bas ne vont pas dans son sens non plus. En 595 minutes (avec le temps additionnel), l'attaquant n'a tenté que huit tirs et en a cadré six d'entre eux. Sur l'équivalent de sept parties aux complets (600 minutes), il n'a réussi à faire trembler qu'une seule fois les filets adverses. C'était contre Angers le 25 avril dernier lors de la victoire 3 buts à 1 au stade Raymond Kopa. Durant cette rencontre, il pensait également avoir offert sa première passe décisive à Barcola, mais la Ligue ne lui a pas comptabilisé. Mais finalement, rien est joué pour Amin Sarr à l'Olympique lyonnais. La fin de saison approche et l'été lui permettra de se préparer au mieux pour aborder l'exercice 2023-2024 de la meilleure des manières sous le maillot Rouge et Bleu.