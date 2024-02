OL - Bleues : les Françaises ont découvert le Parc OL

Amandine Henry et Selma Bacha à l’entraînement des Bleues au Parc OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À la veille de leur demi-finale de Ligue des Nations contre l'Allemagne, les joueuses de l'équipe de France féminine ont pris leurs quartiers à Décines. Avec les six joueuses de l'OL bien présentes.

Le temps d'un week-end, le Parc OL va faire quelques infidélités aux joueurs de Pierre Sage. Quand ces derniers seront à Metz vendredi soir, l'équipe de France féminine disputera sa demi-finale de Ligue des Nations dans l'enceinte de Décines. À 24h de ce rendez-vous important, les Bleues ont découvert pour la première fois ce à quoi rassemblait le fief de l'OL. Pour la plupart, ce n'est pas forcément une découverte entre les nombreuses joueuses passées par l'OL ou qui ont croisé le fer avec les Fenottes au cours des dernières années. Mais, il y a en quand même pour qui cela était une première. C'est notamment le cas d'Hervé Renard qui, après avoir pris place en tribunes encore dernièrement lors d'OL - PSG, a foulé pour la première fois cette pelouse. Lui, le natif d'Aix-les-Bains, était un peu comme à la maison.

Le @GroupamaStadium fait une infidélité à l’OL, le temps d’un week-end avec @equipedefranceF



Mais il y a quand même un peu @OLfeminin avec 6 joueuses ☺️ pic.twitter.com/b9MbYBpkIl — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 22, 2024

Il a pu observer les 21 joueuses et 3 gardiennes qui composent sa liste prendre leurs marques dans ce stade décinois. Pour Selma Bacha, Delphine Cascarino, Amel Majri, Eugénie Le Sommer, Griedge Mbock et Kadidiatou Diani, les réflexes sont rapidement revenues, elles qui ont l'habitude de cette pelouse. À la veille d'affronter l'Allemagne, les six Lyonnaises étaient bien présentes à l'entraînement.