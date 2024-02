Aulas a "fait le deuil" d’avoir lâché l’OL

Élevé au rang de commandeur de l’ordre national du Mérite lundi, Jean-Michel Aulas est aujourd’hui impliqué dans le développement du football féminin français avec la tête de la future Ligue Professionnelle en ligne de mire. De quoi définitivement tourner la page OL.

Il avait notamment choisi d’inviter Wendie Renard ou encore John Textor. Pour la cérémonie qui l’a élevé au rang de commandeur de l’ordre national du Mérite, Jean-Michel Aulas avait amené un peu d’OL avec lui à Paris. Pourtant, depuis maintenant plusieurs mois, il n’est plus qu’un président d’honneur d’un club qu’il a dirigé pendant 36 ans. Désormais totalement dévoué à la FFF en qualité de vice-président, Aulas a tourné la page d’une moitié de vie pour le club lyonnais. "J’ai fait le deuil, mais ceci étant il était volontaire parce que quand mes associés de l’époque, les Chinois d’IDG et puis Jérôme Seydoux de Pathé, ont décidé de céder leur participation, j’avais accepté soit de poursuivre et c’était le deal initial avec John, soit de partir, a avoué JMA dans un entretien chez RMC Sport. Et mon deuil était déjà géré."

"Si je peux aider, je le fais"

Bien géré certes, mais brutal avec notamment une mission censée durer trois ans avant de passer définitivement la main. Finalement, l’entente avec John Textor n’a duré que quelques mois avant que l’Américain ne décide de prendre seul les commandes, laissant Aulas à un rôle de président d’honneur. "Il y a eu cette confusion à un moment donné, mais je crois qu’on l’a bien rattrapée. Et donc la séparation, on va dire affective et opérationnelle, a été faite. Et puis ça a été complètement conforté par ma candidature à la vice-présidence déléguée de la Fédération qui est intervenue."

Les relations désormais apaisées avec John Textor, Jean-Michel Aulas veut désormais aider au développement du football féminin français, mais n’oublie pas pour autant l’OL. "À chaque fois que je peux aider, je le fais. En venant aux matchs, quand les matchs sont importants, ou que cela soit dans l’environnement, parce qu’il y a plein de décisions et de réflexions à prendre."