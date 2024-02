OL - Bleues : Le Sommer et les "souvenirs remontés" à Gerland

Très certainement capitaine des Bleues vendredi contre l’Allemagne, Eugénie Le Sommer s’est présentée face à la presse ce jeudi. L’attaquante française est "contente" de jouer au Parc OL et d’avoir eu quelques souvenirs au camp de base français du côté de Gerland.

Selon toute vraisemblance, elle devrait être la première joueuse de l’équipe de France a marché sur la pelouse du Parc OL vendredi soir (21h). En l’absence de Wendie Renard, blessée, Eugénie Le Sommer devrait hériter du brassard de capitaine et donc mener les Bleues pour disputer la demi-finale de Ligue des Nations contre l’Allemagne. Cet honneur est d’autant plus symbolique qu’il devrait avoir lieu à la maison pour l’attaquante de l’OL. Pour la première fois de son histoire, l’équipe de France féminine va en effet évoluer à Décines devant un peu plus de 25 000 spectateurs.

Forcément, cela ne laisse pas insensible dans le vestiaire français où joueuses actuelles et anciennes de l’OL se côtoient. "Ça fait plaisir, on est beaucoup de Lyonnaises dans l’équipe ou originaire de Lyon et qui ont joué à Lyon. On est toutes contentes de jouer ici, a souri Le Sommer en conférence de presse ce jeudi. Ce n’est pas la première fois que je joue à Lyon, mais ce sera la première au Parc OL. Je suis contente qu’on puisse jouer ce match important ici. C’est une belle récompense pour la ville, le club. C’est un stade qui parle à beaucoup de joueuses de l’équipe. On en parle entre nous."

Une première au Parc OL vendredi

À l’entraînement, une grande majorité des Bleues n’étaient pas en terres inconnues pour préparer cette demi-finale de la Ligue des Nations. Elles ne devaient pas plus l’être quand elles ont posé leurs valises à l’hôtel situé en plein cœur de Gerland. Si le stade du 7e arrondissement est désormais dévoué au rugby, passer devant a forcément ravivé quelques émotions heureuses chez Le Sommer et les Fenottes ayant connu Tola Vologe. "On est à l’hôtel à Gerland et il y a beaucoup de souvenirs qui sont remontés. On n’est pas très loin du stade, de notre ancien centre d’entraînement. Ce sont des petits moments de souvenirs qui sont revenus." Vendredi soir, l’attaquante française espère en écrire de nouveaux au Parc OL.